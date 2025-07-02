Россияне согласились переплачивать за квартиру в ряде случаев

Level Group: Россияне согласны переплатить за жилье ради инфраструктуры

Чуть меньше половины опрошенных россиян (43 процента) согласны переплачивать за квартиру из-за хорошего района и инфраструктуры. Об этом говорят результаты исследования Level Group, передает «Газета.Ru».

Еще 28 процентов респондентов готовы потратиться ради парковки, 27 процентов — ради низкого уровня шума, еще 20 процентов — ради близости метро. При этом наименее значимым фактором, по мнению россиян, является близость к историческому центру Москвы — за это согласны заплатить больше лишь пять процентов покупателей.

Для 47 процентов опрошенных главным критерием при выборе жилья является стоимость объекта. В список других важных факторов попали метраж и планировка (43 процента), а также окружающая инфраструктура (42 процента). 38 процентов респондентов обращают внимание на репутацию застройщика и соблюдение сроков сдачи проектов, 26 процентов — на транспортную доступность. В то же время благоустройство территории и наличие закрытого двора волнует лишь пять процентов россиян.

Ранее экономист Александр Цыганов призвал россиян не ждать падения цен на первичное и вторичное жилье в России в ближайшее время.