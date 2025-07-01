Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:39, 1 июля 2025Экономика

Вероятность падения цен на жилье в России оценили

Экономист Цыганов: Падения цен на жилье в России ждать не стоит
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Падения цен на первичное и вторичное жилье в России ждать не стоит. Вероятность снижения стоимости квартир оценил завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов, пишет KP.RU.

На ликвидные варианты жилья в готовых домах и новостройках в ближайшее время более вероятен сопоставимый с инфляцией рост цен, спрогнозировал экономист.

По словам Цыганова, квартиры могут незначительно подешеветь (на 5-15 процентов) только при наличии у них существенных недостатков. Например, они находятся в локации с плохой инфраструктурой или имеют неудачную планировку. В этом случае приобрести жилье со скидкой получится даже в столице, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности покупать слишком дешевое жилье. Если квартиру продают по цене ниже рынка на 20 процентов, то у продавца могут быть проблемы. Например, он готовится к процедуре банкротства или имеет психологические проблемы. В обоих случаях сделку могут признать недействительной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта с Россией

    Открыта удивительная польза кишечных бактерий

    Отцом изнасилованного в детском лагере 10-летнего мальчика оказался участник СВО

    Еще одна сестра Ким Кардашьян неожиданно раскрыла правду о пластике

    Азербайджан высказал позицию по задержаниям российских журналистов

    Роман Ротенберг нашел новую работу

    В России отреагировали на слова канцлера ФРГ о ядерном зонтике Европы

    В Дании решили призывать в армию женщин

    Россиянка при помощи каната переместила зубами трехтонный автомобиль и побила рекорд

    Ставки по вкладам в России упали еще сильнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости