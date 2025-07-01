Вероятность падения цен на жилье в России оценили

Экономист Цыганов: Падения цен на жилье в России ждать не стоит

Падения цен на первичное и вторичное жилье в России ждать не стоит. Вероятность снижения стоимости квартир оценил завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов, пишет KP.RU.

На ликвидные варианты жилья в готовых домах и новостройках в ближайшее время более вероятен сопоставимый с инфляцией рост цен, спрогнозировал экономист.

По словам Цыганова, квартиры могут незначительно подешеветь (на 5-15 процентов) только при наличии у них существенных недостатков. Например, они находятся в локации с плохой инфраструктурой или имеют неудачную планировку. В этом случае приобрести жилье со скидкой получится даже в столице, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности покупать слишком дешевое жилье. Если квартиру продают по цене ниже рынка на 20 процентов, то у продавца могут быть проблемы. Например, он готовится к процедуре банкротства или имеет психологические проблемы. В обоих случаях сделку могут признать недействительной.