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17:22, 1 июля 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности покупки слишком дешевого жилья

Риелтор Борисов: Покупать жилье по цене на 20 % ниже рыночной опасно
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупать жилье, которое продают срочно и по слишком низкой цене, может быть опасно. О рисках таких сделок предупредил россиян юрист, риелтор, эксперт по недвижимости Герман Борисов, пишет «Москва 24».

Слишком дешевая квартира, цена которой на 20 процентов ниже рыночной, должна насторожить покупателя, считает специалист. Есть вероятность, что владелец жилья собирается стать банкротом и хочет как можно быстрее избавиться от имущества. Если прошлого хозяина все-таки признают банкротом, то сделку с квартирой аннулируют, пояснил Борисов.

Кроме того, слишком низкая стоимость недвижимости может говорить о психологических проблемах владельца. В этом случае хозяин сможет пойти в суд и оспорить сделку, ссылаясь на невменяемость в момент ее заключения.

«Поэтому, если у покупателя есть какие-то сомнения относительно психологического здоровья продавца, стоит убедиться, что все в норме, получив официальное заключение врача в официальном государственном учреждении. Потому что мнение какого-нибудь частного специалиста суд может вообще не принять к рассмотрению», — посоветовал Борисов.

Ранее россиянам объяснили правила раздела купленного до брака жилья. По словам судей, такие квартиры не подлежат разделу.

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