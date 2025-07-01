Россиянам объяснили правила раздела купленного до брака жилья

Верховный суд: Купленная до брака квартира не делится супругами после развода

В судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России уточнили правила раздела купленного до брака жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Суд рассмотрел спор бывших супругов из Ставрополя, которые прожили вместе 13 лет. Мужчина приобрел трехкомнатную квартиру по договору долевого строительства до брака, но часть платежей внес после его заключения. Право собственности он также зарегистрировал после свадьбы.

При разводе женщина попросила поделить жилье пополам как совместно нажитое имущество. Однако в суде подчеркнули, что факт погашения в брака личного долга, как и факт регистрации права собственности на квартиру, «не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов».

Ранее юморист Евгений Петросян потребовал через суд выписать из своей столичной квартиры 56-летнюю дочь от первого брака. Заседание по иску Петросяна состоялось в Хамовническом суде.