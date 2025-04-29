Петросян выписал 56-летнюю дочь из своей квартиры

Mash: Евгений Петросян через суд выписал 56-летнюю дочь из своей квартиры

Юморист Евгений Петросян потребовал через суд выписать из своей столичной квартиры дочь от первого брака. Причиной этому стал разлад в семье, выяснил Telegram-канал Mash.

Заседание по иску Петросяна состоялось в Хамовническом суде. Артист просил суд запретить своей 56-летней дочери Викторине пользоваться жилплощадью на Ростовской набережной и снять женщину с регистрационного учета по данному адресу. Ни сама ответчица, ни ее представители в суд не явились. Иск был удовлетворен. По сведениям канала, площадь объекта составляет 34 квадратных метра, недвижимость оценивается в 20 миллионов рублей. Именно эти апартаменты Петросян делил с бывшей женой Еленой Степаненко в ходе бракоразводного процесса.

Несмотря на прописку, Викторина Петросян не проживает в этой квартире с 2020 года — последние пять лет она находится в Соединенных Штатах, где артист приобрел ей дом. Переезд сказался на общении родственников — в последние годы отец с дочерью даже не обмениваются поздравлениями на дни рождения.

Как ранее предположила адвокат Елена Сенина, решение о выселении было принято в свете составления завещания. Перед ведущим передач «Аншлаг» и «Кривое зеркало» встал вопрос дальнейшей судьбы жилья, пояснила она.