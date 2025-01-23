Петросян снова подал в суд на дочь из-за квартиры в Москве

Петросян подал новый иск в суд против дочери из-за квартиры в Москве

Юморист Евгений Петросян подал новый иск против дочери Викторины из-за квартиры в Москве. Об этом сообщает издание «Страсти».

Петросян требует выселить девушку из жилплощади и снять ее с регистрационного учета. Новый иск — вторая версия документа, который артист направил в Хамовнический районный суд в ноября 2024 года. Тогда государственный орган оставил иск без движения из-за нарушений в оформлении.

По данным издания, Петросян исправил ошибки и подал иск 23 января. Первая беседа по делу назначена на 17 февраля.

Ранее адвокат Елена Сенина оценила шансы юмориста выселить родственницу из квартиры. По ее словам, Петросяну будет несложно добиться желаемого.