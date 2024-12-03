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19:55, 3 декабря 2024Экономика

Шансы Петросяна выписать дочь из квартиры оценили

Адвокат Сенина: Петросян сможет лишить дочь от первого брака прав на квартиру
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Евгений Петросян

Евгений Петросян. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Юмористу Евгению Петросяну будет несложно лишить дочь от первого брака Викторину прав на квартиру в Москве. Так шансы артиста выписать родственницу из жилья оценила адвокат Елена Сенина в беседе с KP.RU.

По словам юриста, Петросяну удастся осуществить задуманное при условии, что у дочери нет пожизненного права на проживание в жилье или приватизации, от которой она отказалась. В таком случае для снятия Викторины с регистрационного учета потребуется одно или два судебных заседания.

Сенина предположила, что Петросян хочет освободить квартиру, чтобы составить завещание и определить дальнейшую судьбу жилья. «Тогда понятно, что это выселение, снятие с регистрационного учета, признание утратившим право пользования жилым помещением», — заключила адвокат.

Ранее Евгений Петросян подал в суд на дочь от первого брака Викторину Петросян из-за квартиры в Москве. Однако суд отклонил исковое заявление из-за содержащихся в нем ошибок и порекомендовал артисту исправить недочеты до 20 января 2025 года.

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