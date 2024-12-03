Шансы Петросяна выписать дочь из квартиры оценили

Адвокат Сенина: Петросян сможет лишить дочь от первого брака прав на квартиру

Юмористу Евгению Петросяну будет несложно лишить дочь от первого брака Викторину прав на квартиру в Москве. Так шансы артиста выписать родственницу из жилья оценила адвокат Елена Сенина в беседе с KP.RU.

По словам юриста, Петросяну удастся осуществить задуманное при условии, что у дочери нет пожизненного права на проживание в жилье или приватизации, от которой она отказалась. В таком случае для снятия Викторины с регистрационного учета потребуется одно или два судебных заседания.

Сенина предположила, что Петросян хочет освободить квартиру, чтобы составить завещание и определить дальнейшую судьбу жилья. «Тогда понятно, что это выселение, снятие с регистрационного учета, признание утратившим право пользования жилым помещением», — заключила адвокат.

Ранее Евгений Петросян подал в суд на дочь от первого брака Викторину Петросян из-за квартиры в Москве. Однако суд отклонил исковое заявление из-за содержащихся в нем ошибок и порекомендовал артисту исправить недочеты до 20 января 2025 года.