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13:57, 2 декабря 2024Экономика

Петросян подал в суд на дочь из-за квартиры

Евгений Петросян подал в суд на дочь, чтобы выписать ее из квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Юморист Евгений Петросян подал в суд на дочь от первого брака Викторину Петросян из-за квартиры в Москве. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале судов общей юрисдикции столицы.

12 ноября Петросян подал иск с требованием признать его дочь утратившей право пользования жильем и снять ее с регистрационного учета. Однако 20 ноября суд Хамовнического района отклонил исковое заявление из-за содержащихся в нем ошибок и порекомендовал артисту исправить недочеты до 20 января 2025 года.

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке юмориста и балерины Беллы Кригер. Сейчас она проживает в США и занимается бизнесом. В октябре 2022-го нынешняя жена артиста Татьяна Брухунова рассказала, что Викторина не общается с отцом.

Ранее на народного артиста России Игоря Бутмана подали в суд за долги по услугам ЖКХ.

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