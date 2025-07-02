Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:22, 2 июля 2025Наука и техника

Раскрыто предназначение секретного обновления Windows

PC-WELT: ПК с устаревшими версиями ОС Windows получили секретное обновление
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Вышедшее недавно секретное обновление для Windows 10 и 11 упростит переход на новую версию операционной системы (ОС). Об этом сообщает немецкое издание PC-WELT.

Журналисты заметили, что в конце июня корпорация Microsoft выпустила обновление KB5001716, которое было незаметно установлено на некоторых персональных компьютерах (ПК). При этом оно предназначалось как для устройств с Windows 10, так и с Windows 11. Специалисты выяснили, что апдейт носит сервисный характер.

В материале говорится, что это связано с работой «Центра обновления Windows». Вероятно, апдейт запустили для упрощения установки новой версии ОС или перехода на другое устройство. Авторы PC-WELT раскрыли предназначение обновления. По их мнению, оно установилось на компьютерах с версиями Windows, поддержка которых в ближайшее время прекратится.

«Если вы получили обновление KB5001716, это означает, что ваша версия Windows скоро истечет или больше не будет поддерживаться», — пояснили авторы. Они отметили, что новое программное обеспечение получили пользователи с ПК под управлением Windows 10 22H2 и 21H2, а также Windows 11 21H2.

Ранее из отчета StatCounter стало известно, что доля Windows 10 упала за месяц почти на пять процентов. Доля Windows 11, напротив, увеличилась — с 43,2 до 48 процентов. Изменения связывают с окончанием поддержки Windows 10.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции раскрыли детали звонка Макрона Путину. Европа хочет вернуть себе контроль над одним вопросом

    Россияне согласились переплачивать за квартиру в ряде случаев

    Каллас выступила с требованием к Ирану

    По двигавшимся в направлении границы России украинским штурмовикам нанесли бомбовый удар

    Российский вратарь перешел из ЦСКА в клуб НХЛ

    Мошенники купили белорусу билет до Москвы ради многомилионного обмана

    Десятилетняя россиянка отравилась спреем от комаров в детском лагере и не выжила

    Вывезшие в лес мужчину двое россиян получили срок

    Раскрыто предназначение секретного обновления Windows

    Захарова сделала заявление об отношениях России и Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости