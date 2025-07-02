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09:38, 2 июля 2025Мир

Каллас выступила с требованием к Ирану

Каллас: Иран должен немедленно возобновить переговоры по ядерной программе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Yves Herman / Reuters

Иран должен немедленно возобновить переговоры о прекращении своей ядерной программы. С таким требованием выступила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи, передает Politico.

«Переговоры о прекращении ядерной программы Ирана должны быть возобновлены как можно скорее. Сотрудничество с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) должно возобновиться», — подчеркнула глава евродипломатии.

Каллас также заверила Аракчи, что Евросоюз готов содействовать возобновлению сотрудничества Исламской республики с агентством.

Ранее Аракчи заявил, что Иран возобновит переговоры с США по ядерной сделке после гарантий от Вашингтона о ненападении на республику во время переговоров. Он добавил, что с помощью бомбардировок невозможно уничтожить научные знания и технологии обогащения урана, в связи с чем Тегеран сможет восстановить утраченное в этой области.

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