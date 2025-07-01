Иран назвал условие возобновления переговоров с США

Глава МИД Аракчи: Иран возобновит переговоры после гарантий США о ненападении

Иран возобновит переговоры с США после гарантий от Вашингтона о ненападении на республику во время переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу CBS News.

«Мы примем решение о возобновлении переговоров, если американцы дадут гарантии, что не нападут снова во время переговоров», — отметил глава МИД.

По словам Аракчи, переговорный процесс вряд ли возобновится быстро. Он отметил, что в разногласиях Тегерана и Вашингтона «всегда останется возможность для дипломатического решения». Глава МИД добавил, что с помощью бомбардировок невозможно уничтожить научные знания и технологии обогащения урана, в связи с чем Иран сможет восстановить утраченное в этой области.

Ранее заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном.