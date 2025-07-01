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10:19, 1 июля 2025Мир

Иран назвал условие возобновления переговоров с США

Глава МИД Аракчи: Иран возобновит переговоры после гарантий США о ненападении
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Иран возобновит переговоры с США после гарантий от Вашингтона о ненападении на республику во время переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу CBS News.

«Мы примем решение о возобновлении переговоров, если американцы дадут гарантии, что не нападут снова во время переговоров», — отметил глава МИД.

По словам Аракчи, переговорный процесс вряд ли возобновится быстро. Он отметил, что в разногласиях Тегерана и Вашингтона «всегда останется возможность для дипломатического решения». Глава МИД добавил, что с помощью бомбардировок невозможно уничтожить научные знания и технологии обогащения урана, в связи с чем Иран сможет восстановить утраченное в этой области.

Ранее заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном.

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