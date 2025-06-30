В МИД Ирана сообщили о желании США возобновить переговоры

МИД Ирана: Тегеран получил информацию о желании США возобновить переговоры

Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает агентство ISNA.

По словам замглавы иранского МИД, дата возможного возобновления переговоров с Вашингтоном пока не назначена и ему неизвестно, какие вопросы будут обсуждаться. Дипломат также отметил, что американские власти не прояснили позицию относительно ненападения на Исламскую Республику в будущем.

«США должны быть полностью прозрачны в этом очень важном вопросе и в том, что они предлагают для создания доверия, необходимого для любого такого диалога», — подчеркнул Тахт-Раванчи.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США не ведут переговоры с Ираном и не делали ему никаких предложений по возможной ядерной сделке. По словам политика, в этом нет необходимости, так как Вашингтон уничтожил ядерные объекты в республике.

В свою очередь, газета The Washington Post сообщила, что Иран согласился с предложением США вернуться к переговорам по ядерной программе после прекращения огня со стороны Израиля.