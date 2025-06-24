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10:20, 24 июня 2025Мир

Иран пообещал США вернуться к переговорам по ядерной программе

WP: Иран согласился вернуться к переговорам по ядерной программе после перемирия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Иран согласился с предложением США вернуться к переговорам по ядерной программе после прекращения огня со стороны Израиля. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Высокопоставленный американский чиновник заявил, в ходе переговоров о перемирии иранские официальные лица ясно дали понять США, что вернутся за стол переговоров по ядерной программе при условии, что Израиль прекратит бомбардировки», — говорится в материале.

Отмечается, что для этого президенту США Дональду Трампу пришлось добиться согласия на прекращение огня со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились заключить перемирие, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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