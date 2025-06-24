«Поздравляю всех!» Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии

Президент США Трамп: Иран и Израиль договорились о перемирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

По словам политика, первым огонь прекратит Иран, Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов.

Поздравляю всех! Израиль и Иран согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной Дональд Трамп Президент США

Трамп также выразил благодарность Израилю и Ирану за «стойкость, мужество и интеллект», которые позволили завершить войну. Он добавил, что этот конфликт мог продолжаться годами и разрушить весь Ближний Восток, но этого не произошло.

Израиль уведомил США о желании завершить конфликт

Израильские чиновники в беседе с Reuters заявили, что власти страны планируют завершить конфликт с Ираном, о планах Тель-Авив уведомил США.

По данным агентства, в данный момент Израиль ищет «оптимальный вариант» для завершения боевых действий и надеется избежать ответных ударов со стороны Ирана. Кроме того, командование армии страны уверено, что оно близко к достижению всех целей.

Также СМИ со ссылкой на истончники сообщали, что Израиль рассчитывает завершить военные действия против Ирана в ближайшие дни после успешных ударов Соединенных Штатов по ядерной инфраструктуре Тегерана.

США сообщили арабским официальным лицам в регионе, что Израиль стремится как можно скорее прекратить войну, и попросили передать это сообщение Ирану The Wall Street Journal

В Иране подтвердили согласие прекратить огонь с Израилем

Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенное США перемирие с Израилем при посредничестве Катара.

При этом другой источник заявил, что Тегеран пока не получал предложений о прекращении огня. Он подчеркнул, что страна намерена бороться до достижения долгосрочного мира. Он отметил, что любые высказывания со стороны Израиля или Соединенных Штатов Иран будет воспринимать как обман, направленный на оправдание атак против интересов Тегерана.

По данным собеседников WSJ, Исламская Республика пока не готова к деэскалации конфликта и настаивает на необходимости ответов на удары США по ее ядерным объектам.

В беседе с CNN иранский чиновник заявил, что конфликт Ирана с Израилем и его союзниками может продлиться до двух лет, «и Тегеран готов к такому развитию событий».

Израиль снова наносит удары по Ирану

Израиль в ночь на вторник, 24 июня, атаковал подземный объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на западе Ирана. Также ВВС страны уничтожили ракетную установку, которая предназначена для использования против израильских самолетов.

За последние несколько часов истребители ВВС Израиля нанесли ряд ударов по целям на западе Ирана, включая подземный военный объект, используемый КСИР для хранения ракет и ракетных установок Армия обороны Израиля

Агентство Fars сообщает, что Израиль наносит удары по Тегерану. В небе над иранской столицей работает система ПВО. По предварительным данным, истребители ЦАХАЛ пытаются атаковать военную базу КСИР, расположенную к востоку от Тегерана.