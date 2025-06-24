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01:51, 24 июня 2025Мир

В Иране сообщили о неполучении предложений о прекращении огня

CNN: Иран не получил предложения о прекращении огня
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иран пока не получил предложения о прекращении огня, Тегеран намерен бороться за достижение долгосрочного мира. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

«Иран не получал никаких предложений о прекращении огня и не видит причин для такого предложения... Иран продолжит бороться до достижения долгосрочного мира», — рассказал собеседник телеканала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. Американский лидер подчеркнул, что по истечении 24 часов перемирие должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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