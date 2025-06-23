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23:12, 23 июня 2025Мир

Израиль атаковал подземный объект КСИР в Иране

Израиль атаковал подземный объект КСИР на западе Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Израиль атаковал подземный объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на западе Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За последние несколько часов истребители ВВС Израиля нанесли ряд ударов по целям на западе Ирана, включая подземный военный объект, используемый КСИР для хранения ракет и ракетных установок», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВВС страны уничтожили ракетную установку, которая предназначена для использования против израильских самолетов.

Ранее стало известно, что Израиль рассчитывает завершить военные действия против Ирана в ближайшие дни после успешных ударов США по ядерной инфраструктуре Тегерана. «США сообщили арабским официальным лицам в регионе, что Израиль стремится как можно скорее прекратить войну, и попросили передать это сообщение Ирану», — сказано в сообщении.

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