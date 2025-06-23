Израиль захотел как можно скорее завершить конфликт с Ираном

WSJ: Израиль рассчитывает завершить конфликт с Ираном в ближайшие дни

Израиль рассчитывает завершить военные действия против Ирана в ближайшие дни после успешных ударов США по ядерной инфраструктуре Тегерана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США сообщили арабским официальным лицам в регионе, что Израиль стремится как можно скорее прекратить войну, и попросили передать это сообщение Ирану», — сказано в сообщении.

В то же время Исламская Республика, по данным собеседников WSJ, пока не готова к деэскалации конфликта и настаивает на необходимости ответов на удары США по ее ядерным объектам.

22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил президент США Дональд Трамп.