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23:06, 23 июня 2025Мир

Стало известно о планах Израиля завершить конфликт с Ираном

Reuters: Израиль уведомил США о желании завершить конфликт с Ираном
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Израиль планирует завершить конфликт с Ираном, о планах Тель-Авив уведомил США. Об этом стало известно агентству Reuters со ссылкой на израильских чиновников.

Уточняется, что в данный момент Израиль ищет «оптимальный вариант» для завершения боевых действий и надеется избежать ответных ударов со стороны Ирана. Кроме того, командование армии страны уверено, что оно близко к достижению всех целей.

Ранее стало известно, что Израиль рассчитывает завершить военные действия против Ирана в ближайшие дни после успешных ударов США по ядерной инфраструктуре Тегерана. «США сообщили арабским официальным лицам в регионе, что Израиль стремится как можно скорее прекратить войну, и попросили передать это сообщение Ирану», — сказано в сообщении.

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