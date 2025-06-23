В Иране назвали возможные сроки окончания конфликта с Израилем

CNN: Конфликт Ирана с Израилем может продлиться до двух лет

Конфликт Ирана с Израилем и его союзниками может продлиться до двух лет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

«По оценкам Ирана, война может продлиться до двух лет, и Тегеран готов к такому развитию событий», — сказано в сообщении.

Источник телеканала также заявил, что в Иране расценивают призывы к временному прекращению огня как попытку проверить готовность Исламской Республики к продолжению конфликта.

Ранее стало известно, что Израиль рассчитывает завершить военные действия против Ирана в ближайшие дни после успешных ударов США по ядерной инфраструктуре Тегерана. «США сообщили арабским официальным лицам в регионе, что Израиль стремится как можно скорее прекратить войну, и попросили передать это сообщение Ирану», — сказано в сообщении.