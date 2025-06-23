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19:35, 23 июня 2025Мир

В Иране назвали возможные сроки окончания конфликта с Израилем

CNN: Конфликт Ирана с Израилем может продлиться до двух лет
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Baz Ratner / АР

Конфликт Ирана с Израилем и его союзниками может продлиться до двух лет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

«По оценкам Ирана, война может продлиться до двух лет, и Тегеран готов к такому развитию событий», — сказано в сообщении.

Источник телеканала также заявил, что в Иране расценивают призывы к временному прекращению огня как попытку проверить готовность Исламской Республики к продолжению конфликта.

Ранее стало известно, что Израиль рассчитывает завершить военные действия против Ирана в ближайшие дни после успешных ударов США по ядерной инфраструктуре Тегерана. «США сообщили арабским официальным лицам в регионе, что Израиль стремится как можно скорее прекратить войну, и попросили передать это сообщение Ирану», — сказано в сообщении.

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