В Иране подтвердили слова Трампа о заключении перемирия с Израилем

Reuters: В Иране подтвердили согласие на заключение перемирия с Израилем

Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на заключение перемирия с Израилем. Об этом сообщает Reuters.

«Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил агентству Reuters согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

Телеканал CNN сообщил, что Иран пока не получил предложения о прекращении огня, Тегеран намерен бороться за достижение долгосрочного мира.