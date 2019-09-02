Ленивого жениха обругали за внешний вид на собственной свадьбе

Пользователи соцсетей обругали анонимного жениха за неподобающий внешний вид на собственной свадьбе. Об этом сообщает The Sun.

В Facebook-сообществе, где высмеивают свадебные курьезы, появился снимок анонимных молодоженов. На фото пара идет по дороге, держась за руки. Мужчина одет в синюю футболку, шорты с карманами, кепку и кроссовки, в то время как на его невесте — пышное свадебное платье. «Мне нравится платье, но, парень, надень хотя бы длинные брюки!» — подписала кадр автор поста.

Другие подписчики группы также принялись критиковать жениха за лень и безответственность. «Его одежда подходит для поездки на рынок, да и то с натяжкой», — заявила одна комменаторша. «Он даже не позаботился о костюме. Она всерьез думает, что он будет заботиться о браке?» — поддержала другая. «Наверное, столько же труда он вложил в эти отношения. Мне ее жалко», — язвила третья.

В августе пользователей сети ужаснула фотография рук жениха, сделанная сразу после его вступления в брак. На странице сообщества That’s It, I’m Nail Shaming («Вот так я насмехаюсь над ногтями») появился свадебный снимок, на котором только что поженившаяся пара демонстрирует свои кольца на фоне цветов. Внимание комментаторов привлекло отсутствие маникюра у мужчины: под его неухоженными ногтями виден толстый слой грязи.

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