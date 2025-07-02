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09:27, 2 июля 2025Путешествия

Десятилетняя россиянка отравилась спреем от комаров в детском лагере и не выжила

Mash: Десятилетняя девочка не выжила в детском лагере «Багульник» в Абазе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Десятилетняя россиянка отравилась спреем от комаров в детском лагере «Багульник» в Абазе и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что девочка страдала от тошноты и высокой температуры и была доставлена в больницу. Однако там она почувствовала себя хуже, врачи не смогли ее спасти.

Подруги ребенка рассказали, что она часто пользовалась спреем от комаров, который и стал предварительной причиной случившегося. При этом другие дети, брызгавшиеся спреем, не пострадали. Вещество забрали на экспертизу. Не исключается и отравление цветком или ягодой.

Ранее российские шестиклассники, отдыхавшие в детском лагере в Тюмени, захотели сбежать домой и приняли таблетки. Уточняется, что мальчик и девочка хотели избавить себя от утренней зарядки и еды в столовой лагеря «Олимпийская ребячка».

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