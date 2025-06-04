Российские шестиклассники захотели сбежать из детского лагеря и приняли таблетки

Shot: Российские шестиклассники приняли лекарство, чтобы сбежать из лагеря

Российские шестиклассники, отдыхавшие в детском лагере в Тюмени, захотели сбежать домой и приняли таблетки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что мальчик и девочка хотели избавить себя от утренней зарядки и еды в столовой лагеря «Олимпийская ребячка». Шестиклассник вспомнил, что у него есть лекарство, которое в больших количествах может повышать температуру. Подруга поддержала его план — они приняли по пять таблеток.

Однако вскоре оба ребенка почувствовали себя плохо. Их экстренно госпитализировали с отравлением. В настоящее время мальчика уже отпустили домой, а девочка еще в стационаре.

Ранее в туалете детского лагеря «Искорка» в городе Чебаркуль Челябинской области нашли камеры. На систему видеонаблюдения пожаловалась мать одной из воспитанниц.