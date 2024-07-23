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10:06, 23 июля 2024Путешествия

В туалете детского лагеря в российском регионе нашли камеры видеонаблюдения

В туалете детского лагеря «Искорка» в Чебаркуле нашли камеры видеонаблюдения

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В туалете детского лагеря «Искорка» в городе Чебаркуль Челябинской области нашли камеры. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на Общественную палату российского региона.

На систему видеонаблюдения пожаловалась мать одной из воспитанниц. Тем временем директор лагеря сообщил, что камеры установлены в умывальных зонах, а также «в потенциально опасных и критических местах» с целью обеспечения безопасности детей.

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Более того, по его словам, место их расположения исключает просмотр помещений кабинок при закрытых дверях, а доступ к мониторам системы наблюдения есть только у уполномоченных должностных лиц.

Вместе с тем руководство лагеря не предупреждало о размещении камер и не получало согласие на это от родителей. «Что противоречит требованиям Конституции Российской Федерации и законодательству, — заявили в Общественной палате. — К слову, в детском учреждении не были разработаны и утверждены формы согласия».

Отмечается, что в настоящее время к проверке ситуации подключилась прокуратура.

Ранее группу российских школьников отправили в детский лагерь «Сондовон» в Северной Корее. Около 250 учащихся из разных регионов России отдохнут в одной из самых закрытых стран мира с 22 июля по 2 августа.

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      Фариза Бацазова
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