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11:18, 22 июля 2024Путешествия

Российских школьников отправили в лагерь в Северную Корею

250 российских школьников отправили в детский лагерь в Северной Корее

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Группу российских школьников отправили в детский лагерь «Сондовон» в Северной Корее. Об этом пишет ТАСС.

Около 250 учащихся из разных регионов России отдохнут в одной из самых закрытых стран мира с 22 июля по 2 августа. Отмечается, что в состав группы вошли школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморья, Краснодарского и Красноярского краев, Оренбургской, Воронежской, Липецкой областей, а также с Сахалина.

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«Ребята примут участие в мероприятиях, укрепляющих дружбу двух стран, а также выйдут в море под парусами, займутся тхэквондо и рисованием», — рассказали в правительстве Приморского края. Кроме того, в программу включены кружки по корейскому языку, спортивные игры, отдых на пляже, экскурсии в Пхеньян.

Лагерь «Сондовон» находится на берегу Японского моря в окружении сосновых лесов. Рядом есть аквапарк, океанариум, зоопарк, кинотеатр и детские площадки.

Ранее стало известно, что россияне смогут добираться в Северную Корею по железной дороге. Поезда в регион Расон запустят из Владивостока.

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      Мария Борисова
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