Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:38, 26 июня 2024Путешествия

Россияне смогут добраться до Северной Кореи на поезде

Глава Приморья Кожемяко: пассажирские поезда Владивосток — Расон запустят в июле

Фото: Bjorn Bergman / Globallookpress.com

Пассажирские поезда из Владивостока в северокорейский Расон запустят в июле. О том, что россияне смогут добраться до КНДР по железной дороге, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, его слова приводит «Интерфакс».

По словам главы Приморья, в Северной Корее соотечественники «насладятся красотой, природой, культурой», а также познакомятся с обычаями и традициями страны. Кожемяко добавил, что юные северокорейцы летом поедут отдыхать во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке, а ребята из Приморья — в КНДР.

Первый после перерыва из-за пандемии поезд отправился из России в Северную Корею 6 июня. В одну из самых закрытых стран мира поехал 41 турист.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Ярый критик России, трудоголик, бездетный холостяк. Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте?

      Актер из «9 роты» раскрыл свое отношение к поездкам звезд в зону СВО

      На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

      Лещенко вспомнил о службе в Германии с Элвисом Пресли

      Названа возможная причина разговора нового министра обороны России с главой Пентагона

      В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

      Лидера «Левого фронта» оставили под стражей по делу об оправдании терроризма

      Подорожание малины и клубники в России объяснили

      Индия стала лидером по объему денежных переводов из-за рубежа от своих граждан

      Шольц оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше