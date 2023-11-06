«Офигеваешь с самого начала» Россиянам советуют отдыхать в Северной Корее. Чем поражает самая закрытая страна мира?

Побывавшие в КНДР россияне опровергли стереотип о запрете на видеосъемку

В середине октября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что посоветовал бы российским туристам отдых в Северной Корее. Он приехал в КНДР с визитом, встретился там с коллегой Цой Сон Хи и провел пресс-конференцию.

КНДР открыла границы после пандемии коронавируса

Границы республики были полностью закрыты в январе 2020 года из-за угрозы проникновения в страну COVID-19. Иностранные журналисты изучили снимки со спутников и выяснили, что за время пандемии в стране якобы построили несколько сотен километров стены на границах с Россией и Китаем. Сотрудники СМИ были уверены, что после этого въезд в республику будет невозможен долгое время.

Посетитель ресторана в Пхеньяне Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Однако уже в конце сентября 2023 года КНДР впервые с начала пандемии разрешила въезд иностранцам. Но с условием — теперь все гости республики по прибытии должны пройти двухдневный карантин.

Попасть в Северную Корею самостоятельно не получится

Поехать в одну из самых изолированных стран мира диким туристом по понятным причинам не получится. Организацией туров из России занимаются несколько туроператоров, аккредитованных северокорейской стороной. В стоимость тура входят изготовление визы, полное сопровождение, питание и проживание. За авиаперелет из Владивостока в Пхеньян придется заплатить дополнительно.

Есть разные по продолжительности варианты туров: от 4 до 15 дней. Иностранцам предлагают увидеть основные достопримечательности Северной Кореи, познакомиться с идеями Чучхе, погрузиться в культуру страны, побывать на праздновании Дня Солнца и даже покататься на горных лыжах

«Для меня попасть в Северную Корею оказалось проще, чем во многие другие страны. Есть агентства, которые специализируются на таких поездках. Виза в Северную Корею бумажная, делается без личного присутствия и передается проводником перед въездом в страну», — рассказала «Ленте.ру» туристка Анастасия.

Туристов сопровождают сотрудники спецслужб

По мнению российского тревел-блогера TravelManiac, КНДР — это страна, которая переворачивает сознание. Он описал свои впечатления от прилета фразой «офигеваешь со старта», едва приземлившись в аэропорту Пхеньяна.

«Вы видели когда-то абсолютно пустой столичный аэропорт? Без единого самолета на перроне, без снующей, словно муравьи, техники, без ожидающих свои рейсы пассажиров в терминале? В КНДР с этого уникального зрелища начинаются впечатления об этой чудесной стране», — написал путешественник.

В беседе с «Лентой.ру» блогер рассказал, что туристическую группу во время поездки сопровождают два гида: основной (рассказчик) и гид-помощник. Иногда их бывает больше в зависимости от размера группы.

Это сопровождающие из спецслужб. Один из гидов-помощников делает вид, что не знает русского языка, но по нему видно, что он понимает разговоры TravelManiac тревел-блогер

Он добавил, что без сопровождающего выйти из отеля туристу не дадут. Договориться с ним о простой прогулке по городу тоже невозможно, поскольку у гидов есть четкая программа, которой они следуют.

«Когда и в самом отеле мы как-то долго сидели в баре в лобби, гиды были с нами, пока все не разошлись. Вообще программа сделана таким образом, что день занят с раннего утра и до позднего вечера, а отказаться нельзя ни от одного пункта в расписании, так что сил и желания пытаться самостоятельно выбраться куда-то из отеля ночью после этого нет», — призналась россиянка Анастасия.

Гиды в Северной Корее предупреждают туристов, что нельзя фотографировать памятники вождям Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, а также их изображения, обрезая любые части фигуры и лица Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Несмотря на то что Северная Корея — закрытая страна, в интернете есть много доступной информации о ней для путешественников, поэтому люди приезжают уже подготовленными к тому, что там нет мобильной связи и интернета, рекламы на улицах, не работают банковские карты и нельзя пользоваться местными деньгами.

«Я очень много читала про Северную Корею и в принципе была подготовлена. Но переживание этого в реальности не сравнится с книгами. Меня удивила и безупречная подготовка гидов ко всем провокационным вопросам туристов, и массовое музыкально-гимнастическое шоу во славу партии с потрясающей синхронностью, и моя реакция на пропаганду. Когда она с утра до ночи — это довольно тяжело», — поделилась Анастасия.

Многие стереотипы о КНДР из интернета неверны

Как пишет TravelManiac, по сравнению с тем, что было в КНДР 10 лет назад, когда сюда приезжали первые тревел-блогеры, республика очень изменилась. Многое из того, что описано в интернете и старых роликах на YouTube, уже далеко не так.

«Начитаешься всякого во время подготовки к путешествию. А там в текстах сплошь голод, разруха, убогость, культ Кимов, телефоны отбирают, снимать видео нельзя, фотоаппараты проверяют и так далее, и тому подобное», — рассказал блогер.

Но в реальности, по его словам, многие из стереотипов оказываются пережитками прошлого: на границе у туристов перестали отбирать мобильные телефоны, запрета на видеосъемку и съемку «нежелательного контента» больше нет, на улицах Пхеньяна не так много откровенной нищеты, а машины на дровах — большая редкость.

Разноцветные дома в Пхеньяне Фото: Danish Siddiqui / Reuters

«Накануне своей первой поездки я посмотрел все видео, которые нашел, про Северную Корею, и большая часть информации из них оказалась неправдой либо была очень сильно преувеличена для создания образа такой закрытой, страшной страны, куда попадают исключительно уникальные люди. Хотя сейчас проблем с тем, чтобы отправиться туда в поездку, нет», — уточнил другой посетивший КНДР российский YouTube-блогер с ником @wayfarer-Y.

Несмотря на то что фото и видео туристов больше никто не проверяет и снимать из окон автобуса можно свободно, по дороге вряд ли попадется что-то действительно шокирующее. Поездки проходят по стандартным маршрутам, которые построены таким образом, чтобы не встречалось ничего нежелательного для глаза гостей, подчеркнул TravelManiac.

«Грозная гид Таня (ее корейское имя мы тут же забыли) поначалу пресекала наши попытки фотографировать что-либо за окном автобуса: "Вот приедем на место, можно будет фотографировать памятник!" Впрочем, она не сильно старалась. И молчаливый мужчина в штатском, сопровождавший группу, не мешал нам щелкать затворами. В аэропорту, когда мы покидали Пхеньян, никто не пытался посмотреть, что мы там наснимали», — поделился опытом российский турист Сергей.

Северная Корея безопасна для россиян

Блогер TravelManiac отметил, что, поскольку с Россией у КНДР хорошие отношения, путешествие туда не представляет никакой опасности для россиян. Если выполнять все рекомендации, нарваться на неприятности не получится.

Нужно адекватно себя вести, не пытаться убежать, а то закроют в номере до конца поездки и вместе с группой депортируют TravelManiac тревел-блогер

Он также порекомендовал туристам, которые хотят посетить Северную Корею впервые, внимательно прочитать правила для въезда в страну (их выдает туристическая компания) и не относиться к ним поверхностно. Особое внимание он посоветовал уделить запрету на ввоз в КНДР религиозной литературы. Это не станет поводом для ареста, но книги могут изъять.

Студенты северокорейского университета накануне празднования 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена Фото: Wong Maye-E / AP

Однако, несмотря на ряд строгих ограничений, путешественники отмечают удивительную самобытность Северной Кореи, которая дает возможность оказаться в параллельной реальности.

«Не стоит думать, что раз везде сопровождают гиды и показывают только то, что разрешается, то ничего не увидишь. Это все равно очень запоминающийся опыт», — призналась туристка Анастасия.