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11:05, 19 октября 2023Путешествия

Лавров посоветовал россиянам отдыхать в Северной Корее

Глава МИД РФ Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдых в КНДР

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что посоветовал бы российским туристам отдых в Северной Корее. Его слова приводит ТАСС.

Как уточняет агентство, министр приехал в КНДР с визитом, там он встретился с коллегой Цой Сон Хи и провел пресс-конференцию.

«Стал бы», — ответил Лавров журналисту на вопрос, рекомендовал бы он Северную Корею как место отдыха для россиян.

Ранее российский путешественник и тревел-блогер побывал в КНДР и рассказал, что в стране запрещены женские тампоны. Также, по словам туриста, в стране официально не продают кока-колу. Напиток воспринимают как символ армии США, которая считается виновницей раздела Кореи.

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    Мария Борисова
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