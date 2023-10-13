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07:36, 13 октября 2023Путешествия

Россиянин побывал в Северной Корее и рассказал о запрете презервативов в стране

Фото: KCNA / Reuters

Российский путешественник и тревел-блогер побывал в Северной Корее и рассказал о запрете презервативов в стране. Об этом он написал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Причина совершенно идиотская, если задуматься: это непристойный предмет, — пояснил россиянин. — То есть тот факт, что функционально он сделан для сами понимаете чего, — плохо, стыдно, запретно. (…) В результате в стране, где довольно сложно ставить на ноги каждого лишнего ребенка, нет простейшего средства для контроля этого процесса».

По словам блогера, под запретом в КНДР находятся и женские тампоны. «Причина примерно та же: непристойный предмет, придуманный разнузданным Западом против естественности женщины, — добавил он. — В итоге в северокорейских магазинах и аптеках не купить ни того, ни другого».

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Более того, автор публикации заявил, что в стране официально запрещена кока-кола. Северокорейские власти воспринимают напиток как символ армии США, которая считается виновницей раздела Кореи, а также множества других проблем.

«Еще в стране запрещены синие джинсы, — отметил путешественник. — Черные, серые и любых других цветов носить джинсы можно, но синие и голубые — нет. И снова виноваты проклятые американцы, символом жизни которых считаются синие джинсы».

Россиянин также сообщил, что в КНДР запрещены интернет, соцсети, продукция для взрослых и даже старые газеты, чтобы люди не могли сравнивать обещания, данные руководителями страны в разное время.

Ранее в октябре этот же тревел-блогер и путешественник развеял популярный миф о Северной Корее. Как отметил путешественник, считается, что в КНДР почти нет нормальных автомобилей, а вместо них по улицам ездят чуть ли не одни грузовики на дровах. Однако слом этого стереотипа произошел у блогера в первый час после приземления в Пхеньяне.

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    Фариза Бацазова
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