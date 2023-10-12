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07:45, 12 октября 2023Путешествия

Россиянин побывал в Северной Корее и развеял популярный миф о стране

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и развеял популярный миф о стране. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Как отметил автор публикации, считается, что в КНДР почти нет нормальных автомобилей, а вместо них по улицам ездят чуть ли не одни грузовики на дровах. Однако слом этого стереотипа произошел у блогера в первый час после приземления в Пхеньяне.

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«Едва мы вышли из терминала к ожидавшему нас автобусу, как пришлось срочно доставать телефон для фото: буквально в десятке метров на парковке стояли совсем не чадящие дымом грузовики на дровах, а Lexus и Hummer», — добавил он.

По словам туриста, следующей машиной, которую ему удалось увидеть, была черная «Волга». «Среди марок, которые попадаются на глаза, далеко не все местные неизвестные нам модели или китайский образцы, но и Mercedes, Volkswagen, Toyota и даже попался один Porsche», — подчеркнул он.

Однако, чем дальше россиянин отдалялся от центра северокорейской столицы, тем меньше авто оказывалось на дорогах. «Интересно, что в Пхеньяне довольно много такси, — написал он. — Иногда даже возникало ощущение, что такси составляют половину столичного автопарка».

Ранее в октябре этот же российский тревел-блогер побывал в Северной Корее и раскрыл размер местной пенсии.

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    Фариза Бацазова
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