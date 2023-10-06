Россиянин побывал в Северной Корее и раскрыл размер местной пенсии

Российский путешественник и тревел-блогер побывал в Северной Корее и раскрыл размер местной пенсии. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что официальную информацию о социальном обеспечении населения КНДР и пенсий найти в публичном доступе практически невозможно. Доступны лишь обрывочные сведения из публикаций журналистов или пропагандистских СМИ.

«Знающие люди подсказали мне, что подобные вещи северокорейские власти сознательно держат в максимальном секрете, — добавил россиянин. — Глядя на то, как выглядят пенсионеры на улицах, а особенно в деревнях, во что одеты, как изможденно сидят на завалинке или пытаются продавать что-то с приусадебного участка, понимаешь, что не просто так».

Пенсионный возраст для северокорейских женщин составляет 60 лет, для мужчин — 65. Трудовой стаж обычно не имеет значения. «Дело в том, что в этой стране 100-процентная занятость, неработающих домохозяек нет, как и тунеядцев, — пояснил блогер. — За это просто отправляют в трудовой лагерь, где работать придется очень много лет без зарплаты».

По словам путешественника, сама по себе пенсия мизерная и составляет примерно 30 долларов (около 3000 рублей). «Помимо непосредственно денег, дополнительно пенсионеры получают карточки на продукты, — написал он. — Кому, сколько и чего именно, определяет местный "собес". Медицина и лекарства для пенсионеров бесплатны, как, впрочем, и для всех остальных граждан».

Ранее этот же тревел-блогер признался, что испытал чувство тревоги во время досмотра в аэропорту Северной Кореи. Он добавил, что с особым вниманием туристам стоит отнестись к запрету на ввоз в эту страну религиозной литературы.

