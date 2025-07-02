Вывезшие в лес мужчину двое россиян получили срок

В ХМАО осудили похитителей мужчины, требовавших от него 500 тыс. рублей

Мегионский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил двух жителей к шести годам и семи годам и трем месяцам по делу о похищении человека ради денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в сентябре 2024 года мужчины силой затолкали в свою машину потерпевшего, вывезли его в лес и избили. Подельники требовали передать им 500 тысяч рублей, после чего вместе с пленником поехали на автомобильную парковку в Мегионе. Во время пути мужчина увидел проезжавшую рядом полицию, разбил стекло в машине и смог позвать на помощь.

Мужчин признали виновными по части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья») и части 2 стати 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) пройдет суд над мужчиной за похищение знакомого в 2014 году.