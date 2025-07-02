Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 2 июля 2025Силовые структуры

Вывезшие в лес мужчину двое россиян получили срок

В ХМАО осудили похитителей мужчины, требовавших от него 500 тыс. рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мегионский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил двух жителей к шести годам и семи годам и трем месяцам по делу о похищении человека ради денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в сентябре 2024 года мужчины силой затолкали в свою машину потерпевшего, вывезли его в лес и избили. Подельники требовали передать им 500 тысяч рублей, после чего вместе с пленником поехали на автомобильную парковку в Мегионе. Во время пути мужчина увидел проезжавшую рядом полицию, разбил стекло в машине и смог позвать на помощь.

Мужчин признали виновными по части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья») и части 2 стати 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) пройдет суд над мужчиной за похищение знакомого в 2014 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции раскрыли детали звонка Макрона Путину. Европа хочет вернуть себе контроль над одним вопросом

    Россияне согласились переплачивать за квартиру в ряде случаев

    Каллас выступила с требованием к Ирану

    По двигавшимся в направлении границы России украинским штурмовикам нанесли бомбовый удар

    Российский вратарь перешел из ЦСКА в клуб НХЛ

    Мошенники купили белорусу билет до Москвы ради многомилионного обмана

    Десятилетняя россиянка отравилась спреем от комаров в детском лагере и не выжила

    Вывезшие в лес мужчину двое россиян получили срок

    Раскрыто предназначение секретного обновления Windows

    Захарова сделала заявление об отношениях России и Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости