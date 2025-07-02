Мошенники купили белорусу билет до Москвы ради многомилионного обмана

Мошенники купили белорусу билет до Москвы и обманули на 18 миллионов рублей

Телефонные мошенники обманули белоруса на 18 миллионов рублей и убедили его приехать в Москву ради передачи денег курьеру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мошенники убедили 44-летнего мужчину, что на него якобы оформлена кредитка в Москве. Сначала белорус скидывал трубки, но аферисты не сдавались — звонили с разных номеров, говорили, что на него оформлены счета в банках России и есть ряд заявлений на него от пострадавших из-за его мошеннических действий. После ряда звонков от лже-сотрудников КГБ и ФСБ мужчина решил ехать в Москву. Чтобы ускорить его выезд, мошенники даже купили ему билет до российской столицы.

Прилетев в Москву, белорус в аэропорту расфасовал все деньги по пакетам и передал их курьерам, одетым в шорты и сланцы. Мошенники обещали купить ему обратный билет, но с этим также обманули. В аэропорту житель Минска обратился в полицию.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с пересдачей ОГЭ и ЕГЭ.