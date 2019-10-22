В обручальном кольце за 36 тысяч долларов разглядели «уродливого таракана»

Анонимная девушка опубликовала фотографию обручального кольца за 27 727 фунтов (около 36,3 тысячи долларов) в Facebook-группе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где высмеивают нелепые украшения.

«Видела этого плохого мальчика в ювелирном магазине. Центральный камень — это 33,5-каратный рубин, также кольцо украшено бриллиантами общим весом чуть более двух карат. Оно весило тонну на моей руке. Абсолютно точно не буду его брать», — подписала она фото.

Пользователи раскритиковали внешний вид украшения. «Какой дорогой и уродливый таракан», — прокомментировал фото один из участников группы. «Вау, это действительно самое уродливое кольцо, которое я когда-либо видел», — согласился другой. «Оно выглядит как сгусток крови», — высказался третий.

Ранее в октябре пользователи Facebook высмеяли обручальное кольцо за 42 тысячи фунтов (55 тысяч долларов), фотографию которого опубликовала анонимная девушка. Его сравнили с пятнами на коже, огромным прыщом и кистой.

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