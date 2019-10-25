Женщина спрятала камеру в груди и узнала о людях много нового

Chris Zelig / YouTube

Уитни Зелиг (Whitney Zelig) из Нью-Йорка погуляла по улицам города со скрытой камерой на груди и запечатлела всех, кто обратил на нее пристальное внимание. Ролик доступен на YouTube. Об эксперименте написали американские СМИ, в частности, New York Post.

29-летняя Зелиг прикрепила устройство в зоне декольте. На записи заметно, что внимание на грудь Уитни обращали не только мужчины. Среди засмотревшихся были супружеские пары, пожилая женщина, аниматоры в костюмах, кассир и даже пес. Это удивило и саму исследовательницу, такого внимания она не ожидала. На видео показано, как реагируют на ее появление в метро, кафе и на главной площади города — Таймс-сквер.

По словам Зелиг, ролик опубликован не в качестве попытки пристыдить людей, а для того, чтобы женщины помнили о необходимости регулярно проходить обследование на рак молочной железы. В ролике, который она записала вместе с братом и другом, говорится, что «дамам тоже не стоит забывать обращать внимание на свою грудь».

В беседе с британской газетой Daily Mirror Зелиг рассказала, что заметила, как много взглядов обращено на ее декольте, лишь после просмотра записи с камеры. «Если даже одна женщина после просмотра захочет проверить себя и сделать маммографию, я буду счастлива», — заключила она.

В сентябре пользовательница Reddit рассказала, как случайно обнажила грудь перед работодателем. По ее словам, неловкая ситуация произошла перед прохождением тестового задания.

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