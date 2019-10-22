Звезда реалити-шоу увеличила грудь и пожалела

Участница австралийского шоу Love Island Джесси Винтер (Jessie Wynter) рассказала о том, что сожалеет об операции по коррекции груди. Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

«Я делала себе пластику груди, когда была моложе, и это был кошмар, когда все пошло не по плану», — вспомнила Винтер. Она объяснила, что импланты поставили так далеко, что они буквально «падали в ее подмышки».

Чтобы исправить неудачную пластику, девушке пришлось делать вторую операцию. Она добавила, что если бы могла вернуться в прошлое и сказать себе не корректировать грудь, она обязательно бы это сделала, поскольку и так выглядела хорошо.

Винтер стала участницей шоу в начале октября 2019 года. На Instagram девушки подписаны 85 тысяч человек.

Ранее несколько порноактрис рассказали, что увеличение груди с помощью имплантов ради продвижения по работе принесло им множество проблем со здоровьем. Но не все из них пожалели о сделанной пластике.

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