Российская радиостанция пообещала увеличить слушательницам грудь

Радиостанция «Новое радио» в преддверии 8 Марта разыграет сертификат на пластическую операцию по увеличению груди. На конкурс обратил внимание Telegram-канал «Беспощадный пиарщик», назвавший акцию «новым Reebok».

Сертификат на маммопластику получит тот, кто ответит на вопросы викторины. Победителем может стать как женщина, так и мужчина. Итоги подведут 7 марта.

Пользователи сети назвали акцию кошмаром, который усугубляется тем, что ведущие, желая подогреть интерес к конкурсу, постоянно спрашивают, довольны ли слушатели грудью своей жены. Некоторые предположили, что таким образом радиостанция троллит феминисток.

Другие, напротив, усмотрели признаки равноправия в организованной акции.

— майя министрка лени и депрессии (@verschroben_) 04 марта 2019, 09:19

Международный женский день — праздник солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. История праздника берет начало в 1910 году, когда на Международной конференции женщин в Копенгагене Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать 8 марта день рождения женского пролетариата. Женский день был приурочен к событиям 1857 года, когда 8 марта протестующие против низких заработков и тяжелых условий труда работницы текстильных фабрик Нью-Йорка прошли маршем по улицам города.

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Исследование НИУ ВШЭ показало, что представители рабочих профессий в России не поддерживают идею о важности карьерной самореализации женщин. Детальные интервью демонстрируют, что рабочие считают, что «за женщиной — все-таки уют и воспитание детей».

При этом отцовство в их сознании является факультативным, тогда как материнство — обязательным. Самым распространенным типом отцовства был назван «отсутствующий» (инфантилизованный) и «ситуативный» отец. Отмечалось, что в действительности многим женщинам приходится работать в «двойную смену», чтобы обеспечить семью.

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