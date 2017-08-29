Модель Playboy пожаловалась на слишком большую грудь

Новозеландская модель Playboy Сара Харрис (Sarah Harris) рассказала о том, что слишком большая грудь разрушила ее жизнь. Об этом девушка поведала в своем блоге на YouTube.

23-летняя девушка увеличила грудь хирургическим путем до размера D. При этом после операции она стала чувствовать сильную боль и потеряла былую уверенность. Модель объяснила, что из-за слишком большой груди ее перестали звать на интересные фотосессии, а последствия операции приходилось прятать.

Она также предостерегла зрителей от опрометчивых решений и заверила, что в скором времени уменьшит размер груди до комфортного размера.