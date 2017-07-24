Модель plus-size снялась обнаженной для модного издания

Модель plus-size («с формами») Эшли Грэм приняла участие в фотосессии для модного журнала Love Magazine. Кадры со съемки, для которой манекенщица полностью обнажилась, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

В подписи к кадру Грэм указала, что съемку провел французский фотограф Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier). Снимок с манекенщицей набрал более 325 тысяч лайков в интернете.

#LoveMagazine by #PatrickDemarchelier A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Jul 20, 2017 at 5:17am PDT

Всего за обновлениями на странице Грэм следят более 4,6 миллиона пользователей.

Ранее в июле сообщалось, что Грэм опубликовала в Instagram фотографию, на которой позировала в обнаженной. Манекенщица снялась для французской версии журнала ELLE.

Эшли Грэм — американская plus-size модель. Она появлялась на обложках журналов Elle Quebec, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK. Грэм — первая нестандартная модель, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.