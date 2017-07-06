Plus-size модель разделась для рекламы нижнего белья

Модель plus-size Эшли Грэм представила новую коллекцию нижнего белья, созданную с сотрудничестве с канадским брендом Addition Elle. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает The Daily Mail. Линейка получила название Purple Rain и стала уже 14 по счету.

«Мы работали вместе на протяжении нескольких сезонов, чтобы создать нижнее белье для женщин всех размеров», — сказала модель. В коллекцию вошли несколько моделей, они выполнены преимущественно в фиолетовом цвете и украшены кружевом и сеткой, имитирующей паутину. Цены на белье варьируются от 30 до 95 долларов.

Фото: Addition Elle 1 /4

Эшли Грэм — американская plus-size модель. Она появлялась на обложках журналов Elle Quebec, Vogue,Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK. Грэм стала первой нестандартной моделью, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

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В августе 2016 года Грэм стала новым лицом премиальной линейки одежды бренда H&M.