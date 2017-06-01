Модель plus-size снялась для двух обложек британского Harper's Bazaar

Модель plus-size («с формами») Эшли Грэм снялась для двух обложек британской версии журнала Harper's Bazaar. Манекенщица опубликовала снимки на своей странице в соцсети Instagram.

«Когда они дали тебе две обложки», — подписала кадры американка. Фотографом выступил Алекси Любомирски (Alexi Lubomirski). Снимки с манекенщицей набрали более 200 тысяч лайков в соцсети. Номер с Грэм на обложке выйдет в июле.

THANK YOU Harper's Bazaar UK!! #bazaaruk A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on May 29, 2017 at 12:44pm PDT

When they give you two covers! @bazaaruk A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on May 31, 2017 at 9:45am PDT

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За обновлениями на странице Грэм в Instagram следят более 4,3 миллиона пользователей.

В мае стало известно, что Грэм снялась обнаженной для журнала V Magazine. Также издание опубликовало интервью с Грэм, которое она дала журналистке Трэйси Эллис Росс (Tracee Ellis Ross).

В октябре 2016 года сообщалось, что Грэм уже снималась обнаженной для журнала Fashion Unfiltered. Манекенщица приобрела популярность после того, как стала первой моделью plus-size, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.