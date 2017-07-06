Модель plus-size отпраздновала День бикини снимком в купальнике

Модель plus-size («с формами») Эшли Грэм опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотография, на которой позировала в купальнике. В подписи к кадру манекенщица указала, что таким образом отметила Национальный день бикини, который прошел 5 июля.

Кадр набрал более 228 тысяч лайков. Всего за обновлениями на странице манекенщицы следят более 4,5 миллиона пользователей. Грэм отметила на снимке профиль компании Swimsuits For All, которая производить купальные костюмы для женщин.

👙👙👙#nationalbikiniday 👙👙👙 A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Jul 5, 2017 at 7:20pm PDT

Большинство подписчиков оставили в комментариях к снимку восхищенные отзывы, поддерживая нестандартную модель.

Ранее в июле сообщалось, что Грэм представила новую коллекцию нижнего белья, созданную с сотрудничестве с канадским брендом Addition Elle. Линейка получила название Purple Rain и стала уже 14-й по счету.

Эшли Грэм — американская plus-size модель. Она появлялась на обложках журналов Elle Quebec, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK. Грэм — первая нестандартная модель, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.