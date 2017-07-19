Модель plus-size снялась обнаженной для французского ELLE

Модель plus-size («с формами») Эшли Грэм приняла участие в фотосессии для французской версии журнала ELLE. Кадры со съемки, для которой манекенщица полностью обнажилась, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

В подписи к кадру Грэм указала хештэш #nationalnudeday («Национальный день обнажения»), который празднуют 14 июля. Съемку провел фотограф Мэтт Джонс (Matt Jones). Он также опубликовал снимок на своей странице в Instagram.

#ellefr #nationalnudeday 🍑 A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Jul 14, 2017 at 4:16pm PDT

Кадр набрал почти 320 тысяч лайков. Всего за обновлениями на странице манекенщицы следят более 4,6 миллиона пользователей.

Ранее в июле сообщалось, что Грэм опубликовала в Instagram фотографию, на которой позировала в купальнике. В подписи к кадру манекенщица указала, что таким образом отметила Национальный день бикини, который прошел 5 июля.

Эшли Грэм — американская plus size модель. Она появлялась на обложках журналов Elle Quebec, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK. Грэм — первая нестандартная модель, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.