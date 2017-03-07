Песков понадеялся на способность губернаторов креативно поздравить женщин

Администрация президента России (АП) не давала каких-либо рекомендаций руководителям субъектов Федерации относительно формы поздравления женщин с 8 Марта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 7 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я, честно говоря, не думаю, что главы регионов нуждаются в каких-то рекомендациях, тем более, с указанием того, в какой форме поздравлять женщин», — сказал Песков журналистам, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

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По его словам, каждый из них должен сделать это в силу своих способностей и креатива. «Это обычный человеческий процесс, день, который является очень важным в нашей стране», — добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, поступало ли подобное указание из АП, Песков подчеркнул: «Не может быть просто такого распоряжения. Такое трудно просто себе представить».

Ранее во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в одном из региональных правительств, сообщила, что АП попросила губернаторов творчески подойти к Международному женскому дню.

В тот же день стало известно, что глава Нижегородской области Валерий Шанцев записал к праздничному дню видеоролик в стиле интернет-флешмоба Mannequin Challenge. Кировский губернатор Игорь Васильев, в свою очередь, прочитал на праздничном приеме перед 8 Марта стихи собственного сочинения.