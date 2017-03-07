Кировского губернатора заподозрили в плагиате стихов к Женскому дню

Губернатор Кировской области Игорь Васильев прочитал на праздничном приеме перед 8 Марта стихи собственного сочинения, сообщается на сайте правительства региона. Местный портал «Свойкировский.рф» утверждает, что уличил главу региона в плагиате.

«Игорь Васильев отказался от официальной речи и прочитал стихи, которые сам сочинил для кировских женщин. Финальная фраза: "У нас и снег белее всех снегов, / И я могу сказать вам без оглядки, / В России все красивее всего, / Но всех красивей женщины на Вятке!" — вызвала бурные аплодисменты в зале», — говорится в сообщении пресс-центра правительства Кировской области.

По данным портала «Свойкировский.рф», губернатор видоизменил стихотворение поэта Александра Вулыха, которое он опубликовал на своей странице в соцсети «Вконтакте» в 2014 году.

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В его варианте произведение заканчивается следующими строками: «У нас и снег белее всех снегов, / У нас и дождь сильнее всех по силе. / В России все красивее всего, / Но всех красивей женщины в России!»

Власти Сахалинской области подготовили в честь Международного женского дня поздравительный речитатив, рассказал губернатор региона Олег Кожемяко во вторник Национальной службе новостей (НСН). «Может, там не совсем стихи, но хорошие слаженные слова женщинам о любви, о весне, о радостях, о весеннем настроении, которое должно сопровождать каждую женщину, не только в мартовские праздники, но в течение всего года», — отметил он.

Ранее 7 марта сообщалось, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев записал к 8 Марта поздравление в стиле интернет-флешмоба Mannequin Challenge.