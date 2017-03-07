Житель Саратова украл 50 роз ради подарка незнакомкам к 8 Марта

Полицейские задержали в Саратове мужчину, подозреваемого в краже цветов, которые он подарил случайным встречным в честь 8 Марта, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

В полицию обратилась работница цветочной лавки, сообщившая, что неизвестные разбили окно торгового павильона и похитили 25 белых и 25 красных роз. Стоимость похищенных цветов составляет около трех тысяч рублей. Подозреваемого задержали при помощи служебно-розыскной собаки. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Он признался в содеянном.

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«Задержанный пояснил, что подарил 50 роз двум неизвестным женщинам, которых он встретил на одной из улиц. Спонтанный приступ романтического героизма дамы безусловно оценили, но в Уголовном кодексе критерии оценки подобных поступков иные», — сообщили в главке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

В июле 2016 года в Краснодаре арестовали подозреваемого в краже 60 тысяч рублей у продавщицы икон. Подозреваемым оказался неоднократно судимый выходец из Казахстана, работающий при храме. Он рассказал, что потратил все деньги на ухаживание за женщинами.

