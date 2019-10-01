Обнаженный сосок во время эфира телешоу вызвал вопросы у зрителей

Видео: @lchambers69 / Twitter

Зрители британского танцевального шоу Strictly Come Dancing увидели, как участник Эй Джей Причард (AJ Pritchard) обнажил сосок в эфире передачи. Об этом пишет Digital Spy.

Танцор стоял в толпе других участников шоу, пока ведущая Клаудия Винклман (Claudia Winkleman) обращалась к зрителям проекта, призывая их голосовать. В этот момент Причард отодвинул рукой рубашку, показав на камеру сосок, а потом быстро поправил одежду обратно.

Многие пользователи сети были удивлены таким поступком мужчины и недоумевали, зачем он так поступил. Некоторые предположили, что он не знал, что его снимают, однако другие поспорили с ними, настаивая, что Эй Джей специально посмотрел в камеру перед тем, как обнажить грудь.

Часть юзеров решили, что таким образом Причард выполнял условие спора. «Они всегда так делают, чтобы рассмешить друг друга», — написала Шэрон Килсби (Sharon Kilsby). «Может быть, у него грудь зачесалась?» — выдвинула шуточную версию Кэролин Стинс (Caroline Steens).

Ранее участник Strictly Come Dancing, комик Крис Рамси (Chris Ramsey) рассказал о болезненном методе тренировки, который использует его профессиональная партнерша Карен Хауэр (Karen Hauer). По словам комика, она вонзает ему в кожу ногти каждый раз, когда он не попадает в ритм.

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