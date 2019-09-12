Телеведущая «отомстила» критиковавшему ее наряды зрителю

Американская телеведущая Мэгги Веспа (Maggie Vespa) дала отпор зрителю, раскритиковавшему ее наряды, в которых она появлялась в кадре. Об этом женщина сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Веспа пожаловалась на травлю 6 сентября. Она опубликовала скриншот полученного сообщения и саркастически подписала его: «Что это такое? Каково быть женщиной, работающей в новостях? Боже, очень здорово, спасибо, что спросили». В сообщении мужчина по имени Джеффри требовал, чтобы ведущая пересмотрела свой гардероб, особенно брюки, потому что они смотрятся «не круто». Он уточнил, что она «слишком хорошенькая, чтобы выглядеть глупо».

— Maggie Vespa KGW (@Maggie_Vespa) 06 сентября 2019, 02:04

На следующий день мужчина вновь написал Веспе, когда она вела прямой эфир, потребовав, чтобы она одевалась, «как нормальная женщина». Пользовательница заблокировала его.

Позднее женщина заявила, что работает над своим гардеробом и уделяет особое внимание брюкам. Она иронически заметила, что собирается носить новую пару на каждый эфир, «чтобы доказать — нет никакого способа одеваться/выглядеть/быть, как "нормальная женщина"».

Зрители пришли в восторг от остроумного ответа Веспы и поддержали ее. Они заметили, что ведущая выглядит шикарно. «Посмотрим правде в глаза, мужчины из Портленда точно не известны как эксперты моды», — замечали они.

Ранее в сентябре судья британского танцевального шоу Strictly Come Dancing оказался в центре скандала после того, как заявил, что успехи одной из участниц связаны с ее новым любовником. Ряд конкурсантов выступили за его отстранение от судейства.

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