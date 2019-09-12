Телеведущая «отомстила» критиковавшему ее наряды зрителю

Американская телеведущая Мэгги Веспа (Maggie Vespa) дала отпор зрителю, раскритиковавшему ее наряды, в которых она появлялась в кадре. Об этом женщина сообщила в своем Twitter-аккаунте.
Веспа пожаловалась на травлю 6 сентября. Она опубликовала скриншот полученного сообщения и саркастически подписала его: «Что это такое? Каково быть женщиной, работающей в новостях? Боже, очень здорово, спасибо, что спросили». В сообщении мужчина по имени Джеффри требовал, чтобы ведущая пересмотрела свой гардероб, особенно брюки, потому что они смотрятся «не круто». Он уточнил, что она «слишком хорошенькая, чтобы выглядеть глупо».
На следующий день мужчина вновь написал Веспе, когда она вела прямой эфир, потребовав, чтобы она одевалась, «как нормальная женщина». Пользовательница заблокировала его.
Позднее женщина заявила, что работает над своим гардеробом и уделяет особое внимание брюкам. Она иронически заметила, что собирается носить новую пару на каждый эфир, «чтобы доказать — нет никакого способа одеваться/выглядеть/быть, как "нормальная женщина"».
Зрители пришли в восторг от остроумного ответа Веспы и поддержали ее. Они заметили, что ведущая выглядит шикарно. «Посмотрим правде в глаза, мужчины из Портленда точно не известны как эксперты моды», — замечали они.
Ранее в сентябре судья британского танцевального шоу Strictly Come Dancing оказался в центре скандала после того, как заявил, что успехи одной из участниц связаны с ее новым любовником. Ряд конкурсантов выступили за его отстранение от судейства.