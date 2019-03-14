Неуместный жест ведущего во время рассказа о гибели «Боинга» признали кощунством

Ведущий кенийского телеканала NTV Данн Мванги (Dann Mwangi) извинился за неуместный жест в выпуске, посвященном катастрофе Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. Об инциденте сообщает SDE Kenya.

Ведущий восстанавливал картину крушения на фоне экрана, на котором было смоделировано падение «Боинга». В момент, когда воздушное судно на экране столкнулось с землей и взорвалось, Мванги начал отмахиваться от воображаемого дыма и вышел из кадра.

Коллеги по цеху и зрители NTV подвергли его жесткой критике в соцсетях. Ведущего обвинили в кощунственном поведении. «Отвратительно. Откуда на NTV такие персонажи? Собратья-кенийцы погибли в этой аварии, а у него хватило смелости шутить по этому поводу. Бессердечно, если не сказать больше», — писали пользователи Twitter в ответ на разошедшийся по сети ролик.

Выступление Мванги по телевидению назвали «мерзким» и «позорным», а канал, который его показал, неэтичным и безответственным. На следующий день ведущий обнародовал письмо с извинениями.

В результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек. Среди жертв — граждане 33 стран, в том числе трое россиян — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Это второе крушение Boeing 737 MAX за последние полгода. После катастрофы в Эфиопии авиакомпании по всему миру начали отказываться от использования этой модели Boeing.

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