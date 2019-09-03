Судья телешоу намекнул на сексуальные успехи участницы и сорвал съемки

Поведение судьи британского танцевального шоу Strictly Come Dancing по имени Крейг Ревел Хорвуд (Craig Revel Horwood) возмутило участников шоу и зрителей. Об этом пишет The Sun.

Их рассердило высказывание Хоруведа во время съемок передачи после выступления очередной пары танцоров — Стейси Дули (Stacey Dooley) и ее партнера Кевина Клифтона (Kevin Clifton). «Стейси поднялась с танцевального дна. Конечно, если спишь с партнером, это помогает», — сказал судья, намекая на то, что Дули и Клифтон состоят в отношениях.

После этого продюсеры остановили съемку. Часть персонала бросилась к Дули и ее семье, которые сидели в зрительном зале, чтобы успокоить их. Мать Дули покинула студию.

Позднее Хорвуд извинился за свои слова. «Я понимаю, что мое высказывание было обидным, жестоким и чрезмерно неуважительным. Это была моя судейская ошибка, о которой я глубоко сожалею», — заявил он.

Согласно данным британского таблоида, некоторые участники шоу требуют, чтобы Хорвуд снял с себя судейские полномочия.

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